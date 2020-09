Best of SA 2020

Best Bar Esquire Tavern

click to enlarge



Winner: Esquire Tavern 155 E. Commerce St. (210) 222-2521 esquiretavern-sa.com 2. Elsewhere Garden Bar & Kitchen 103 E. Jones Ave. (210) 446-9303 elsewheregarden.com 3. Sternewirth Tavern (Hotel Emma) 136 E. Grayson St. (210) 223-7375 thehotelemma.com/culinary/sternewirth