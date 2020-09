Best of SA 2020

Best Breakfast Magnolia Pancake Haus

click to enlarge



Winner: Magnolia Pancake Haus 606 Embassy Oaks (210) 496-0828 magnoliapancakehaus.com 2. Snooze, an A.M. Eatery Multiple locations snoozeeatery.com/locations/277/texas 3. Max and Louie's New York Diner 226 W. Bitters Road (210) 483-7600 maxandlouiesdiner.com