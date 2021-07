Best of SA 2021

Readers' Choice

Best Dental Practice Sonterra Dental — Dr. Kara Tapangan

click to enlarge



Winner: Sonterra Dental — Dr. Kara Tapangan 255 E. Sonterra Blvd., Suite 150 (210) 899-5434 sonterradentalcare.com 2. Reality Bites Dental 20079 Stone Oak Parkway, Suite 2102 (210) 399-5951 realitybitesdental.com 3. Wilderness Oak Dentistry — Dr. Estrella 20711 Wilderness Oak #104 (210) 298-0800 wildernessoakdentistry.com